Le club saoudien d'Al-Ahli a décidé de soutenir son entraîneur allemand Matthias Jaissle avec quatre recrues d'un seul coup, mais en dehors des limites du rectangle vert.

Al-Ahli cherche à poursuivre sa marche vers le succès la saison prochaine, après avoir réalisé un exploit exceptionnel en remportant la Ligue des champions d'Asie de l'élite deux saisons consécutives.

Dans cette optique, Al-Ahli a annoncé ce mardi la signature de quatre spécialistes en médecine du sport, kinésithérapie, sciences du sport et préparation physique, afin d'élever la qualité des performances et d'assurer le suivi des joueurs.

Al-Ahli a précisé dans un communiqué publié sur son site officiel que ces compétences incluaient le médecin espagnol Simón Bueno López, qui rejoint le staff médical du club après un long parcours avec le club espagnol de Villarreal.

La liste comprenait également le kinésithérapeute néerlandais Jesper Gabriëls, après qu'il ait travaillé au club néerlandais du Vitesse et au club saoudien d'Al-Qadsiah, en plus du programme des Faucons du Futur relevant de la Fédération saoudienne de football.

Al-Ahli a également signé Luke Garcia, spécialiste en sciences du sport et préparation physique, après avoir travaillé avec les clubs du Los Angeles Galaxy aux États-Unis, du Toronto au Canada, ainsi qu'avec Benfica au Portugal.

Le dernier nom était celui du préparateur physique autrichien Sebastian Kirchner, qui a travaillé avec le club autrichien du Red Bull Salzbourg depuis 2019, en plus de son travail avec le club du Liefering, l'académie du Red Bull Salzbourg et le centre d'entraînement olympique de Salzbourg.

Il convient de rappeler qu'Al-Ahli disputera plusieurs titres la saison prochaine, notamment la Roshn Saudi League et la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées sur le plan national, la Ligue des champions d'Asie de l'élite sur le plan continental, ainsi que la Coupe du monde des clubs sur le plan mondial.