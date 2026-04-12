Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOLAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

En chiffres, Ferran Torres se révèle plus dangereux que Mbappé

Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid
Ligue des Champions
Real Madrid vs Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
LaLiga
Kylian Mbappé
F. Torres
Atletico Madrid vs FC Barcelone
Atletico Madrid
FC Barcelone
FC Barcelone vs Espanyol
Espanyol
FC Barcelone vs Celta Vigo
Celta Vigo
Allemagne
Espagne
France

L’ancienne star du Paris Saint-Germain traverse actuellement un passage à vide.

Malgré son aura au Real Madrid et sur la scène mondiale, les statistiques de Kylian Mbappé en Liga cette saison le placent derrière un attaquant du FC Barcelone.

Selon les données d’Opta, l’international espagnol Ferran Torres devance l’attaquant français (hors penalties) comme suit :

Lire aussi

Expert en arbitrage : Mbappé ne méritait pas de penalty malgré le saignement

Une star du Barça pourrait bien réserver une mauvaise surprise à Lewandowski avant le match contre l’Atlético de Madrid.

Entre l’incident de 1988 et la décision de Zidane… le Real Madrid redoute une nouvelle humiliation au Camp Nou.

Ferran Torres

Buts (NPG) : 14 réalisations

Un but toutes les 118 minutes

Taux de conversion : 16,6 %

Kylian Mbappé

Buts (NPG) : 15

Minutes par but : un but toutes les 148 minutes

Taux de conversion : 13,7 %.

Publicité