En chiffres, Ferran Torres se révèle plus dangereux que Mbappé

Malgré son aura au Real Madrid et sur la scène mondiale, les statistiques de Kylian Mbappé en Liga cette saison le placent derrière un attaquant du FC Barcelone.

Selon les données d’Opta, l’international espagnol Ferran Torres devance l’attaquant français (hors penalties) comme suit :

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Une star du Barça pourrait bien réserver une mauvaise surprise à Lewandowski avant le match contre l’Atlético de Madrid.

Entre l’incident de 1988 et la décision de Zidane… le Real Madrid redoute une nouvelle humiliation au Camp Nou.

Ferran Torres

Buts (NPG) : 14 réalisations

Un but toutes les 118 minutes

Taux de conversion : 16,6 %

Kylian Mbappé

Buts (NPG) : 15

Minutes par but : un but toutes les 148 minutes

Taux de conversion : 13,7 %.