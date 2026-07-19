L’Espagnol Lamine Yamal a guidé la sélection ibérique vers le sacre en Coupe du monde 2026, après avoir dominé « La Roja » a dominé l’Argentine 1-0 en finale. Le jeune prodige a donc pris l’avantage sur son idole, Lionel Messi, lors d’une soirée où l’Espagne a imposé sa supériorité collective et individuelle.

Bien qu’il n’ait ni marqué ni délivré la passe décisive du seul but de la rencontre, il s’est imposé comme l’un des pivots du jeu de la Roja, mettant constamment à mal la défense argentine par ses déplacements incessants et sa rapidité dans les duels, et confirmant ainsi son statut de grand artisan du sacre espagnol.

Avant le coup d’envoi, les comparaisons entre Messi et Yamal faisaient la une : les deux hommes sont issus de la Masia et le jeune Espagnol est souvent présenté comme l’héritier de la légende barcelonaise. Au final, les statistiques ont penché en faveur du talent ibérique.

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Selon le site spécialisé SofaScore, Yamal a reçu une note de 7,3/10, juste devant Messi (7,2/10), un indicateur qui reflète l’influence de chaque joueur sur le match.

Sur le plan offensif, il a tenté quatre tirs, contre un seul pour Messi, témoignant d’une présence constante dans le dernier tiers et d’une volonté de peser sur la défense adverse.

Dans la construction du jeu, l’écart s’est encore creusé : Yamal a effectué 51 passes, dont 44 réussies (86 % de précision), tandis que Messi n’en a tenté que 35, avec 27 réussies (77 %), étouffé par la garde rapprochée des Espagnols.

Enfin, le jeune Espagnol a réussi 5 dribbles, contre 3 pour l’Argentin, concluant la finale avec un avantage statistique net et envoyant un message fort : une nouvelle génération commence à s’imposer au sommet du football mondial.