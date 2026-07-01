L'équipe d'Angleterre a livré une première mi-temps en dents de scie face à la République démocratique du Congo lors de la Coupe du monde 2026, et c'est la pause d'hydratation qui a fait la différence.

Les Anglais ont croisé les Congolais ce mercredi au stade d’Atlanta, lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026, disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les « Trois Lions » ont très mal démarré la rencontre, encaissant le premier but après seulement 7 minutes de jeu, sans avoir tiré une seule fois au but jusqu’à la pause d’hydratation à la mi-temps.

Selon les données d’Opta, les huit tirs anglais de la première période ont été tentés après ce temps mort.

Même constat concernant les 20 incursions dans la surface adverse, toutes enregistrées après ce temps mort.

Les « Trois Lions » ont ensuite multiplié les occasions d’égaliser, mais les parades de Lionel Mpasi, le gardien congolais, ont préservé l’avantage des siens.