En attendant Mbappé, Al-Hilal va s'offrir un ancien de Ligue 1

L'ancien joueur de Bordeaux et du Barça a passé sa visite médicale pour s'engager avec le club saoudien.

Depuis plusieurs jours, le club d'Al-Hilal est au coeur de l'actualité pour son offre XXL au Paris Saint-Germain et à Kylian Mbappé. Le club saoudien souhaite profiter de la situation du joueur français pour réaliser le plus gros coup de ce mercato estival et continuer à renforcer son effectif.

Malcom va rejoindre l'Arabie saoudite

Mais en attendant que la situation se débloque pour le champion du monde français, le club de Riyad est sur le point de s'offrir un autre joueur passé par la Ligue 1. Si l'on en croit les informations de Foot Mercato, l'ancien Bordelais Malcom est tout proche de rejoindre le 3è du dernier exercice de Saudi Pro League. L'international brésilien, qui sort d'une grosse saison avec le Zénith Saint-Pétersbourg, serait sur le point de signer un contrat de trois ans avec le club saoudien, il a même passé sa visite médicale ce mercredi... à Paris.

Priorité de l'entraîneur portugais Jorge Jesus, Malcom coûtera 45 millions d'euros (plus 15 de bonus) à son nouveau club. Il ne sera pas le premier gros coup de filet d'Al-Hilal, qui a déjà déboursé 118 millions d'euros pour s'attacher les services de Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic et Kalidou Koulibaly. Un argument supplémentaire pour convaincre Mbappé de venir cet été ?