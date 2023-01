En Arabie Saoudite, Ronaldo débutera... contre Messi

Son nouvel entraîneur Rudi Garcia l’a annoncé : Ronaldo débutera en Arabie Saoudite par un match contre le PSG de Messi.

De passage sur le Dakar, Rudi Garcia a confié à nos confrères du quotidien Le Parisien ses premières impressions sur son nouveau joueur, un certain Cristiano Ronaldo. Et le Portugais, qui a rejoint Al-Nassr pour un contrat estimé à 200 M€ par an, est bientôt attendu sur les terrains.

Le PSG puis le championnat

Et son entraîneur a mis fin au suspense, le premier match de CR7 avec Al-Nassr se jouera "le 22 janvier, ce sera contre Al-Ettifaq, chez nous", a révélé Garcia. Mais il ne s’agira pas de la première rencontre disputée en Arabie Saoudite par le quintuple Ballon d’Or !

Comme l’a officialisé le PSG ce lundi, le club de la capitale française se rendra en Arabie Saoudite le 19 janvier pour un match face aux meilleurs du championnat saoudien, et CR7 en fera partie. "Il devrait pourtant faire ses débuts en Arabie saoudite le 19 janvier contre le PSG", a confirmé Garcia, qui nous annonce donc un nouveau face-à-face entre Ronaldo et Messi.

"Ça sera un mixte entre Al-Hilal et Al-Nassr"

"Ça ne sera pas avec le maillot d’Al-Nassr. Ça sera un mixte entre Al-Hilal et Al-Nassr. Moi, en tant que coach d’Al-Nassr, je ne peux pas être content de ce match-là. Pour le développement, de voir le PSG, de voir les grands joueurs parisiens, effectivement c’est une bonne chose. Mais on a un match de championnat trois jours après. Ça aurait pu être mieux pensé, mais ce n’est pas très grave", a souligné Garcia.

Quid de l’état physique de Ronaldo ? Aucun souci, bien entendu. "Il est bien physiquement, ça, on s’en doutait, déclare-t-il. Comme je le pense souvent, les plus grands champions sont les plus simples à manager. Il s’est fondu dans le groupe. On l’a vu plaisanter et rire avec plaisir avec ses nouveaux coéquipiers", a raconté l’ancien coach de Marseille et Lyon.

Ronaldo est "à fond avec son équipe"

"Il était avec nous pour le dernier match - victoire 2-0 vendredi contre Al-Taï -, même s’il n’a pas pu jouer. Il était dans les vestiaires, il faisait du vélo et il était heureux pour nous sur les buts. Il est à fond avec son équipe. Il a envie de gagner, c’est un gagnant. Il va aussi tirer tout le monde derrière lui de ce point de vue là", a conclu Garcia, décidément enthousiaste.