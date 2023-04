Emmanuel Petit lâche un énorme indice sur l'avenir de Zinédine Zidane

Sans poste depuis bientôt deux ans, Zinédine Zidane cherche toujours un banc sur lequel entraîner.

Où entraînera Zinédine Zidane ? Sans club depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le technicien français se voyait bien prendre la succession de Didier Deschamps comme sélectionneur de l'équipe de France, mais son ancien coéquipier chez les Bleus a été prolongé jusqu'en 2026 après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il faudra donc encore avant de voir Zizou sur le banc des Bleus, ce dont rêvent beaucoup de supporters français.

Plusieurs destinations s'offrent à Zidane

En attendant, le Ballon d'Or 1998 espère entraîner de nouveau. Et à l'heure où la valse des entraîneurs fait rage un peu partout en Europe, Zidane a déjà pas mal de courtisans. Évidemment, le Paris Saint-Germain est toujours intéressé, d'autant que Christophe Galtier est sur un siège éjectable depuis quelques semaines. Autres clubs en quête de changement, Chelsea et Tottenham qui viennent respectivement de se séparer de Graham Potter et Antonio Conte, surveillent la situation du Français.

Mais un autre de ses anciens coéquipiers en Bleu a donné un indice sur sa future destination, où plutôt sur un endroit où il n'irait pas. Interrogé par Stadium Astro, Emmanuel Petit a révélé que le mythique numéro 10 ne souhaitait pas aller en Angleterre. "Zidane, il ne viendra pas (en Angleterre). C’est une certitude.. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu’il ne parle pas anglais, c’est la vérité. Je le connais depuis des lustres et la façon dont il gère les joueurs, il est très proche d’eux, il leur parle toujours. Il veut donc que la communication soit une priorité. C’est très important pour lui. Il ne veut pas que quelqu’un traduise tout ce qu’il a à dire publiquement", a expliqué l'ancien joueur d'Arsenal. On peut donc imaginer que Zizou privilégiera une destination en France, en Espagne ou en Italie.