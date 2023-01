Emmanuel Petit conseille Zidane sur son avenir

Ce mardi, Emmanuel Petit a déclaré qu'il aimerait voir Zinédine Zidane entraîner un autre club afin d'évaluer réellement son niveau d'entraîneur.

Alors que les portes de l’équipe de France viennent brusquement de se refermer devant Zinédine Zidane avec la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026, beaucoup se demandent à quoi ressemblera l’avenir de l’ancien entraîneur du Real Madrid (2016-2018 et 2019-2021). Un retour à la Maison Blanche n’est pas non plus d’actualité puisque les dirigeants madrilènes ne semblent pas vouloir se séparer de Carlo Ancelotti.

Petit lance un défi à Zidane

Et alors que beaucoup comparent Deschamps et Zidane, certains estimant que le premier cité a fait son temps à la tête des Bleus tout en assurant que le second est son successeur naturel, Emmanuel Petit estime qu’il manque un élément pour comparer les deux convenablement. Selon le champion du monde 1998, Zizou devrait tenter sa chance dans un autre club, comme l’a fait son homologue à Monaco, la Juventus ou encore l’OM. « Ça m’embête qu’on les oppose en permanence. (...) Si DD est amené à gagner encore un titre, que ce soit une Coupe du monde ou un championnat d’Europe, ce qu’il a réalisé depuis sa prise de fonction avec l’équipe nationale est phénoménal. La longévité de Didier (Deschamps) parle pour lui. Partout où il est passé, il a tout gagné en tant qu’entraîneur, il a pris des risques également. (...) Partout où il va, ça se transforme en or, la longévité parle d’elle-même. Ce qu’a fait Zizou est tout à fait remarquable, mais sur trois années. Maintenant, c'était dans le contexte du Real Madrid. J’aimerais qu’il prenne un risque dans un autre club pour voir ce qu’il pourrait faire », a lancé l’ancien joueur de Monaco, Arsenal ou encore du Barça dans l’émission Rothen s’enflamme ce mardi.

Pour l’heure, aucune information n’a filtré concernant l’avenir du Ballon d’Or 1998. Il garde cependant une belle cote en Italie depuis son passage à la Juventus (1996-2001), et alors que Massimiliano Allegri est plus menacé que jamais, une majorité de supporters Bianconeri aimeraient voir leur ancien meneur de jeu sur le banc turinois.