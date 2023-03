Emiliano Martinez révèle ce qu'il a dit à Kylian Mbappé après la finale

Le gardien de but argentin Emi Martinez a révélé sa conversation avec le Français Kylian Mbappé après avoir remporté la Coupe du monde.

Le gardien d'Aston Villa a particulièrement brillé entre les poteaux lors de la séance de tirs au but de la finale de la Coupe du monde, repoussant la tentative de Kingsley Coman et contribuant à l'échec d'Aurélien Tchouameni par sa tactique de distraction lors du triomphe de l'Argentine.

Martinez a alimenté une querelle unilatérale avec Mbappé après la rencontre, ayant tenu une "minute de silence" pour la superstar du Paris Saint-Germain dans le vestiaire, avant d'être repéré tenant une poupée de Mbappe à côté de Lionel Messi lors du défilé de l'équipe en bus à Buenos Aires, ce qui a forcé la Fédération française à déposer une plainte officielle.

Cependant, dans une interview récente avec TyC Sports, il a affirmé avoir consolé l'international français immédiatement après le coup de sifflet final alors qu'il était assis, déçu, sur le terrain.

"Je lui ai dit de se lever et de regarder vers l'avant. Il ne devrait pas être sur le sol, mais fier du match qu'il avait joué, ce qui est la vérité. Il a marqué quatre buts contre moi. Celui qui devrait être sur le sol, c'est moi", a déclaré Martinez.

Martinez n'a pas tari d'éloges sur son coéquipier argentin Angel Di Maria et a même affirmé qu'il le classerait parmi les trois meilleurs joueurs de l'histoire de l'Albiceleste. "Je lui serai toujours reconnaissant.

"C'est un animal mentalement, il est préparé à jouer en finale, il a joué dans de grandes équipes toute sa carrière, il est armé professionnellement et il a une grande famille derrière et ils l'ont beaucoup aidé pour affronter cette finale. Si vous me bousculez un peu, je mettrai Di María dans les trois premiers de l'histoire de l'équipe nationale", a-t-il ajouté.

Le vainqueur du gant d'or de la Coupe du monde sera en action contre Crystal Palace samedi en Premier League, tandis que Mbappé espère battre le record de buts du PSG contre Nantes en Ligue 1 le même jour.