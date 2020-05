Emery : "Lors de la Remontada, un joueur important s'est caché"

L'ancien entraîneur du PSG s'est une nouvelle fois remémoré la défaite historique de son équipe sur la pelouse du Barça en 2017.

Lors d'un entretien avec l'entraîneur de Grenade, Diego Martinez, Unai Emery est une fois de plus revenu sur la défaite de son PSG au Camp Nou en huitième de finale retour de la à l'hiver 2017.

Interrogé sur ce qu'il changerait dans ce match, le technicien espagnol a répondu : "Je changerais l'arbitre, qui a clairement faussé la rencontre. (...) Il y a beaucoup de choses dans le match qui peuvent être citées. Mais si je commence par la fin, je change l'arbitre et c'est tout.

"L'autre jour, j'ai regardé le match à nouveau parce que je suis tombé dessus alors que j'étais en train de zapper. Je l'ai vu de la 50e à la 82e minute. Nous étions menés 3-0, nous avons marqué le 3-1 et nous avions un face à face avec Cavanipour faire le 3-2 ; un penalty très clair sur Di Maria qui n'est pas sifflé ; et à la 82e minute, Di Maria fait une faute sur Neymar qui amène le but. C'est à ce moment que j'ai arrêté de regarder."

L'entraîneur basque a ensuite déclaré que "pendant cette partie du match, j'ai vu qu'un joueur important pour nous, qui avait eu des problèmes pendant la semaine, se cachait derrière le résultat. Peut-être que maintenant il le changerait."

Enfin, questionné sur Neymar, Emery n'a pas hésité à le désigner comme le joueur qui "peut prendre la relève de Messi et Cristiano Ronaldo et devenir le meilleur joueur du monde. (...) L'année que j'ai passée avec lui a été magnifique, j'ai beaucoup appris en voyant ses réponses à chaque entraînement et lors des matchs. Neymar a le football en lui, mais il a aussi les capacités et la condition pour y jouer."