Emerson préfère rester à Chelsea que rejoindre l'Inter Milan

Les Nerazzurri veulent le latéral italien, mais ce dernier veut s'imposer en Premier League après avoir eu du temps de jeu récemment chez les Blues.

Emerson Palmieri est heureux de rester à même s'il fait partie de la liste prioritaire de l'Inter pour le marché des transferts estival, le club de visant la signature de nouveaux latéraux, selon les informations de Goal. L’international italien a finalement eu sa chance du côté de Stamford Bridge sous les ordres de Maurizio Sarri après avoir joué le rôle de doublure de Marcos Alonso durant ses 18 premiers mois à Chelsea.

Les grands clubs de la continuent de s'intéresser à l'arrière gauche afin d'étudier la possibilité d'un retour en . Pour rappel, Emerson Palmieri a quitté l'AS Rome pour s’installer dans l’ouest de Londres pour environ 20 millions d'euros, auxquels s’ajoutent environ 9,25 millions deuros en bonus en janvier 2018. Emerson n'a pas demandé à ses représentants de rechercher un nouveau club, car il entend continuer à se battre pour avoir un rôle majeur à Chelsea.

Emerson adapté à la

Le manager de l'Inter, Luciano Spalletti, est un grand fan du talent d'Emerson, qui l'a développé avec succès pendant qu'il était à Rome, mais son avenir reste dans la balance. Néanmoins, Emerson a avoué après le nul contre Burnley qu'il se sent bien à Chelsea : "C'est vrai que j'ai beaucoup plus joué ces derniers mois, mais je me sentais déjà bien adapté au football anglais. Il y a beaucoup plus d'intensité dans le jeu ici, à la fois en avant et certainement en phase défensive".

"Donc, sans avoir appris à être plus intense en tant que joueur, vous ne pouviez pas jouer dans mon rôle ici en . Je suis maintenant bien adapté à cela. Ici, la tactique est parfois laissée pour compte, et il est question d’intensité et de force. Par conséquent, si vous êtes ce genre de joueur, il est plus facile de vous adapter au jeu ici", a ajouté l'ancien défenseur de l' .

À 24 ans, Emerson a déjà effectué 21 titularisations cette saison, avec cinq autres apparitions en entrant en cours de match, alors que son équipe cherche à se qualifier pour la la saison prochaine en terminant parmi les quatre premiers de la Premier League ou en remportant la . Pendant ce temps, Alonso a raté une semaine d'entraînement en raison d'une blessure et son statut au club est menacé par l'importante compétition proposée par Emerson.