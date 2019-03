Éliminatoires Euro 2020 - L'UEFA ouvre une enquête après les cris racistes entendus lors de Monténégro-Angleterre

L'institution du football européen a ouvert une procédure suite aux insultes racistes proférés à l'encontre de plusieurs joueurs anglais.

Si l' a largement dominé son sujet lundi soir au Monténégro en l'emportant 5-1, dans le cadre des éliminatoires de l' , la fête a été gâchée par plusieurs cris de singes entendus depuis les tribunes et à déstination de plusieurs joueurs des Three Lions.

Ainsi, Raheem Sterling, Callum Hudson-Odoi et Danny Rose ont été victimes de ces cris racistes et l'UEFA n'a pas tardé à réagir. Par un communiqué, l'instance du football européen a annoncé l'ouverture d'une enquête contre le Monténégro et les agissements de ses supporters.

Réponse attendue le 16 mai prochain

Voici le communique de l'UEFA : "Une procédure disciplinaire a été ouverte à la suite du match (1-5) du groupe A des qualification européennes contre le groupe A qui s'est déroulé le 25 mars au Monténégro. L'affaire sera traitée par le contrôle, l'éthique et la commission disciplinaire de l'UEFA le 16 mai."

À l'issue de la rencontre, l'un des buteurs du soir, Raheem Sterling, n'avait pas hésité sur son compte Twitter à répondre aux cris de singe dont il a été l'une des victimes. "Le meilleur moyen de faire taire les haineux (et par les haineux, j'entends les racistes)", a ainsi indiqué l'attaquant de .