L’Algérie a conforté sa place de leader dans son groupe qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde en allant battre le Djibouti. Lors de cette rencontre, qui s’est disputée au Caire, les Verts ont passé quatre buts à leurs modestes opposants. C’était la moitié du tarif qu’ils leur avaient infligé à l’aller.

Les Algériens sérieux et appliqués

En s’imposant pour la quatrième fois en cinq matches, les Fennecs n’ont plus besoin que d’un nul pour accéder aux barrages, qui sont programmés en mars prochain. Ils vont tenter de l’obtenir mardi prochain lors de la réception du Burkina-Faso, leur poursuivant direct, à Blida. Les Etalons ont maintenu leurs espoirs de qualification en arrachant le nul contre le Niger (1-1).

L’Algérie a déroulé, mais elle a quand même attendu la demi-heure du jeu pour pouvoir ouvrir la marque. Youcef Belaili, le feu follet des Guerriers du Désert, s’est même offert le luxe de rater un pénalty. Le joueur du Qatar SC n’a cependant pas attendu trop longtemps pour se rattraper. Deux minutes plus tard, c’est lui qui débloquait la situation en trouvant la faille après un joli numéro individuel dans la surface adverse.

Une série d’invincibilité qui ne cesse de s’étirer

Après que le plus dur a été fait, tout est allé comme sur des roulettes pour les Algériens. Cinq minutes avant la pause, Said Benrahma doublait la mise d’une frappe sèche suite à une récupération haute d’Adam Zorgane (40e). Il a ensuite été imité par Sofiane Fgehouli. L’élément le plus expérimenté de l’équipe a porté le score à 3-0 à la 42e, bien aidé par le gardien de Djibouti. En seconde mi-temps, les Verts ont un peu levé le pied. Cela ne les a pas empêchés toutefois de corser l’addition. Le rentrant Islam Slimani a planté sa 38e réalisation en sélection d’une frappe de près. Ça faisait donc 4-0 et n’était-ce la transversale qui a repoussé le tir de Benrahma ça aurait pu faire 5-0.

A noter qu’avec sa victoire du jour, l’Algérie a aussi porté à 32 son nombre de matches consécutifs sans la moindre défaite. Elle n’est plus qu’à cinq rencontres d’égaler le record mondial, qui avait été établi par l’Italie en septembre dernier.