Elche – Real Madrid : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Elche-Real Madrid.

Le leader contre la lanterne rouge

Le Real Madrid a le vent en poupe. Après sa victoire lors du Clasico contre le FC Barcelone sur le score de 3 buts à 1, dimanche soir, l'équipe madrilène a repris la tête de la Liga, devançant désormais son grand rival de trois points (25 à 22). Un bonheur n'arrivant jamais seul, la star de l'équipe, Karim Benzema, a été sacré Ballon d'or France Football 2022 ce lundi 17 octobre.

Et les Madrilènes auront à peine le temps de fêter ces deux succès puisque dès ce mercredi 19 octobre, ils seront de retour sur les terrains. Les hommes d'Ancelotti se déplacent à Elche, la lanterne rouge qui ne compte que six petits points et n'a toujours pas gagné le moindre match en championnat cette saison.

Date, horaire et lieu d'Elche – Real Madrid

Date : mercredi 19 octobre 2022

Ville : Elche (Espagne)

Stade : Estadio Manuel Martínez Valero

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : 10e journée de la Liga

Arbitre : Monsieur Jesus Gil Manzano

Sur quelle chaîne voir le match Elche – Real Madrid ?

En France, la confrontation entre Elche et le Real Madrid sera diffusée beIN Sports 1.

Le streaming pour voir le match Elche – Real Madrid

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application beIN CONNECT.

ELCHE – REAL MADRID, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Elche – Real Madrid

A Eclhe, Pedro Bigas devrait être de retour malgré sa blessure contractée lors du match contre Valence le samedi 15 octobre 2022. Lucas Boye sera disponible après sa suspension et Gerard Gumbau est de retour dans le groupe après avoir manqué la précédente rencontre en raison de la naissance de son enfant.

Du côté du Real Madrid, Thibaut Courtois, sacré meilleur gardien de l'année lors de la cérémonie du Ballon d'or est toujours blessé et sera encore suppléé par Andriy Lunin qui devrait ainsi jouer son sixième match de suite.

Les équipes probables pour la rencontre Elche – Real Madrid

Elche (5-3-2) : Badia - Josan, Roco, Verdu, Bigas, Clerc - Gumbau, Mascarell, Guti - Boye, Milla.

Real Madrid (4-3-3) : Lunin - Lucas, Rudiger, Militao, Mendy - Camavinga, Tchouaméni, Kroos - Asensio, Benzema, Rodrygo.

Les statistiques à connaître avant Elche – Real Madrid

• Elche n'a remporté aucun de ses douze derniers matches contre le Real Madrid en Liga (2 nuls, 10 défaites). Sa dernière victoire contre le Real remonte à mars 1978 (3-1). C'est la plus longue série sans victoire dans l'élite d'Elche.

• Le Real Madrid est invaincu lors de ses six derniers déplacements à Elche (5 victoires, 1 nul).

• Elche n'a remporté aucun de ses six derniers matches joués un mercredi (2 nuls, 4 défaites). A contrario, le Real Madrid est invaincu lors de ses 13 derniers matches joués un mercredi (10 victoires, 3 nuls).

• Elche n'a remporté aucun de ses quatre derniers matches à domicile (1 nuls, 2 défaites). C'est sa pire série depuis février 2021 (5 nuls et 3 défaites en 8 matches).

• Le Real Madrid a remporté ses cinq matches joués à l'extérieur en championnat cette saison. La dernière fois que les Madrilènes ont remporté six matches consécutifs à l'extérieur en Liga remonte à octobre 2017 (13) sous la direction de Zinédine Zidane.