El Ahmadi encense un joueur après le choc Ajax-PSV

À la mi-temps d’Ajax - PSV, l’analyste d’ESPN Karim El Ahmadi encense Kasper Dolberg. Pour lui, Amsterdam a bien plus besoin du Danois, en pleine forme, que de Wout Weghorst, actuellement en manque de rythme et absent du groupe.

« Le meilleur joueur sur le terrain, un vrai régal. Il rappelait Harry Kane, comme on l’a vu lors de PSG-Bayern. Disponible, puissant, il a fourni un gros travail. C’est donc surprenant de voir Óscar García lui préférer Weghorst depuis plusieurs matchs », analyse El Ahmadi.

Avant d’ajouter aussitôt : « Il a été bon dans tous les domaines aujourd’hui, notamment dans la conservation du ballon. Dans ces conditions, les coéquipiers élèvent aussi leur niveau de jeu : Steven Berghuis peut ainsi mieux faire circuler le ballon. Mais, vu la manière dont Dolberg joue ce soir, c’est lui qui fait la différence. »

« Il a été excellent et c’est grâce à lui si l’Ajax a pu imposer son jeu de manière constante. Pour moi, il a été le meilleur joueur de la première période », a estimé l’ancien milieu de terrain de Feyenoord et du FC Twente, visiblement emballé.



Dolberg a ainsi été préféré à Weghorst au coup d’envoi du choc au Johan Cruijff ArenA, l’attaquant néerlandais n’étant pas retenu en raison d’un manque de condition physique.



Dolberg compte cette saison dix buts en 35 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot ajacide. Selon la presse néerlandaise, l’Ajax envisagerait déjà de le vendre cet été, malgré un contrat courant jusqu’en 2029.



En fin de contrat, Wout Weghorst, auteur de huit buts cette saison, devrait quitter Amsterdam et pourrait rejoindre le FC Twente.

