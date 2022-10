Eintracht Francfort-OM, les Français du Bayern Munich : les confidences de Jean-Pierre Papin

Jean-Pierre Papin s'est prononcé sur les chances de l'OM face à Francfort et a également jugé les Français du Bayern Munich.

Ballon d'or en 1991 avec l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin a accordé une interview à nos confrères de Wettbasis avant la confrontation entre l'Eintracht Francfort et l'OM.

Un match qui pourrait permettre au club français de se qualifier pour les huitièmes de finale (sous certaines conditions) et JPP est confiant concernant les chances marseillaises.

« Si l'OM ouvre le score… »

« La victoire est impérative pour les deux équipes et si l'OM l'emporte, je pense que Francfort ne pourra les rattraper dans ce groupe. Depuis le match aller à Marseille, les deux équipes ont beaucoup changé. L'équipe de Francfort était plus posée, plus confiante. Désormais ils sont derniers, dos au mur. En revanche, l'OM a surpris avec ses deux victoires contre le Sporting. Cet OM a du caractère », explique Papin.

Comme un mal nul ne ferait les affaires de personne, Papin s'attend à une rencontre débridée : « Ce sera un match ouvert, avec beaucoup d'intensité et des duels très disputés. L'Eintracht sera poussé par son public mais si l'OM ouvre le score, je pense qu'il sera difficile aux Allemands d'égaliser car Marseille défend très bien. »

Papin juge les Français du Bayern

Hormis l'OM, Papin a joué au Bayern Munich. Et dans les colonnes de Wettbasis, il a jugé les performances de la colonie française du club bavarois.

Concernant Dayot Upamecano, il demande de la patience : « Il faut être patient avec lui car il n'a que 23 ans. En plus, il fait de meilleurs matches depuis quelques mois. Il est de mieux en mieux et il va exploiter tout son potentiel. »

Papin est par ailleurs sous le charme de Lucas Hernandez et de Kingsley Coman : « Lucas est en train de devenir incontournable au sein de la défense centrale du Bayern. Quant à Kingsley, depuis son but en finale de la Ligue des champions contre le PSG, il est beaucoup plus libéré et imprévisible dans son jeu. »

« C'est un joueur exceptionnel et extrêmement rapide, bon des deux pieds, un super dribbleur », a ajouté Papin au sujet de Coman.