Eibar 0-3 Barcelone - Antoine Griezmann brille, le Barça scintille

Buteur et passeur décisif, le Français a livré une prestation très aboutie face à Eibar, contribuant au large succès du FC Barcelone ce samedi (0-3).

Restant sur une séduisante victoire face au (4-0) juste avant la trêve internationale, le se rendait sur la pelouse d' ce samedi, en ouverture de la 9ème journée de . Contre des locaux qui restaient sur quatre matches de rang sans connaître la défaite, les hommes d'Ernesto Valverde ont tenu leur rang, grâce notamment à la bonne prestation de son trio d'attaque, composé d'Antoine Griezmann, de Lionel Messi et de Luis Suarez.

Les trois attaquants marquent, Antoine Griezmann en chef d'orchestre

En effet, il ne fallait que quelques secondes aux Catalans pour se signaler et faire passer un frisson dans l'arrière-garde adverse. Sans conséquences, mais révéléteur de ce qu'allaient vivre les locaux durant la rencontre. Car le FC Barcelone était inspiré ce samedi, et sans un Marko Dmitrovic au niveau dans les cages adverses, l'addition aurait pu être très lourde. Si les trois attaquants du Barça ont marqué, le Français Antoine Griezmann était le premier à le faire.

Bien lancé par Clément Lenglet, titularisé avec un autre Français en la personne de Samuel Umtiti, de retour dans le onze après des mois d'absence, le tricolore s'illustrait d'abord par la qualité de son appel, avant de faire parler son sang froid devant le but, en trompant le portier du plat du pied (13e, 0-1). Le Barça avait fait le plus dur en faisant plier une équipe d'Eibar généreuse et désireuse de faire tomber le Champion en titre.

Finalement, il fallait attendre la 58ème minute de jeu pour voir les visiteurs doubler la mise. Et qui d'autre que Lionel Messi pour s'en charger ? À la conclusion d'une merveille d'action collective, la Pulga profitait d'une passe décisive tout en délicatesse d'Antoine Griezmann pour ajuster Dmitrovic et accroître l'avantage (58e, 0-2). Quelques minutes plus tard, ce même Lionel Messi, lancé dans le bon timing par un Antoine Griezmann décidément altruiste, fixait le gardien et offrait le troisième but à Luis Suarez (73e, 0-3). Les trois attaquants barcelonais avaient fait parler la poudre, et leur entente montrait enfin de réels signes d'amélioration.