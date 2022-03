Egypte : Mohamed Salah vers la retraite internationale ?

La star de Liverpool, Mohamed Salah, a laissé entendre qu'il pourrait être prêt à se retirer du football international après la défaite contre le Sénégal, tandis que l'Égypte a demandé que le match soit rejoué. L'attaquant vedette de Liverpool a raté un penalty lors de la séance de tirs au but de mardi et son pays n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde 2022.

Salah pas sûr de continuer avec les Pharaons ?

Aujourd'hui, à l'âge de 29 ans, il semble avoir des doutes quant à son retour au service des Pharaons. En effet, Salah a été filmé dans le vestiaire égyptien en train de parler en toute franchise avec ses coéquipiers. "J'ai dit aux joueurs avant le deuxième match que je suis fier de jouer avec eux et qu'ils sont parmi les meilleurs avec lesquels j'ai joué", a-t-il confié.

"J'ai joué pendant un certain temps avec la génération précédente, avec Wael Gomaa et Mohamed Abu Trika, puis Abdullah Al-Saeed et sa génération, mais je suis heureux avec la génération actuelle. Je suis fier de jouer avec vous et c'était un honneur pour moi, et ce qui s'est passé ne peut être interféré par personne car pour la deuxième fois, il s'agit d'une séance de tirs au but (après la finale de la CAN). Il n'y a pas grand-chose que je puisse dire mais cela a été un honneur de jouer avec vous", a aussi ajouté l'attaquant de l'Egypte.

Le match entaché de controverses

Le ministre égyptien des Sports, Ashraf Sobhi, l'a toutefois interrompu en disant : "Vous serez là". Le match contre le Sénégal, qui a vu Salah manquer un penalty lors de la séance de tirs au but, a été entaché de controverses, l'Égypte ayant depuis demandé à ce que le match soit rejoué en invoquant le racisme et les insultes de la foule. Salah a été particulièrement visé, des lasers ayant été braqués sur son visage avant qu'il ne tire son pénalty au-dessus de la barre, tandis qu'il a dû être protégé par le personnel de sécurité lorsque des projectiles ont été lancés dans sa direction alors qu'il tentait de quitter le terrain après le match...