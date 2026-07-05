Égypte-Argentine : le troisième acte de la rivalité Salah-Messi

Tous les regards des amateurs de football se tournent vers la confrontation très attendue qui opposera l'équipe d'Égypte à son homologue argentine, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, mardi, lors d'un match au caractère exceptionnel, non seulement pour sa qualité technique, mais aussi parce qu'il marquera la nouvelle confrontation entre deux des plus grandes stars de la génération actuelle, la légende Lionel Messi, capitaine des Tangueros, et Mohamed Salah, figure de proue des Pharaons.

Les Pharaons ont déjà marqué l’histoire en atteignant pour la première fois les huitièmes de finale grâce à des prestations qui ont séduit les observateurs internationaux. Ils défient désormais le tenant du titre dans ce qui s’annonce comme le test le plus redoutable de leur parcours.

Avant d’analyser cette affiche, revenons sur le duel très attendu entre Salah et Messi, en examinant les rares confrontations qui ont opposé les deux stars au cours de leur carrière, soit deux rencontres seulement jusqu’à présent.

La première remonte à la phase de groupes de la Ligue des champions 2015-2016, lorsque Salah évoluait à la Roma et Messi sous les couleurs du Barça.

La rencontre, disputée à l’Olimpico, s’est soldée par un match nul 1-1, les deux joueurs ayant disputé l’intégralité de la rencontre.

Lors du match retour au Camp Nou, le Barça s’était imposé 6-1, mais Salah était absent, repoussant ainsi la revanche de quatre ans.

La deuxième rencontre a eu lieu en demi-finale aller de la Ligue des champions 2019 : le Barça s’est imposé 3-0 à Liverpool, avec un doublé de Messi, dont un coup franc direct resté dans les annales.

Mais Salah, blessé à la tête lors d’un match contre Newcastle United, a manqué la manche retour à Anfield, privant ainsi les observateurs d’un nouveau face-à-face. Liverpool, auteur d’une remontada légendaire (4-0), s’est ensuite adjugé sa sixième C1.

Le huitième de finale de la Coupe du monde entre l’Égypte et l’Argentine marquera donc le troisième acte de ce duel, cette fois sur la plus grande scène du football mondial. La star égyptienne tentera de guider les « Pharaons » vers un exploit historique en atteignant les quarts de finale, tandis que l’Argentine voudra défendre le titre conquis quatre ans plus tôt au Qatar.

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