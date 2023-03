"Un effectif mal équilibré et qui n'est pas bon", Christophe Dugarry dézingue le PSG

Avant Bayern-PSG, Christophe Dugarry a fait part de son inquiétude sur le niveau du PSG.

Après trois ans d'absence, Christophe Dugarry a fait ce lundi 6 mars 2023 son retour sur les antennes de RMC. Mais attention, cela ne signifie pas pour autant le retour de l'émission « Team Duga ». Car Dugarry revient en simple intervenant dans l'émission « Rothen s'enflamme ».

Pour Dugarry, l'absence de Neymar est une chance

Et le champion du monde 1998 n'a pas perdu sa verve puisqu'à deux jours de Bayern-PSG, il estime que la blessure de Neymar est un élément positif pour l'équipe parisienne : « C'est une chance incroyable pour Christophe Galtier car de toute façon Christophe Galtier aurait dû avoir le courage, à un moment ou à un autre, de sortir Neymar. C'était la seule solution. Je pense que cette équipe est bien plus équilibrée à cinq derrière avec les deux de devant. »

Au-delà de la blessure de Neymar, Christophe Dugarry critique de manière plus générale l'effectif du PSG : « Le problème, alors certes Neymar est blessé, mais c'est qu'il n'y a pas grand monde derrière. Neymar blessé, je trouve ça mieux pour le collectif du Paris Saint-Germain. Mais derrière, ils ont un joueur comme Ekitike qui montre pour l'instant qu'il n'a pas le niveau, ils ont des joueurs offensifs qui montrent pour l'instant qu'ils sont des joueurs moyens. Le Paris Saint-Germain court toujours après son effectif mal équilibré et qui n'est pas bon. C'est une chance pour Christophe Galtier que Neymar soit blessé. »

Dugarry ne veut plus voir le trio Messi-Mbappé-Neymar aligné

Pour l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux et de l'OM, le PSG doit même renoncer à jouer avec son trio offensif Messi, Mbappé, Neymar : « La seule organisation, aujourd'hui, en fonction des qualités des uns et des autres, l'état physique des uns et des autres, c'est ce système à cinq avec les trois milieux de terrain et les deux de devant, avec une équipe du Paris Saint-Germain qui va jouer un petit plus bas et qui va jouer en contre-attaque. »

« Aujourd'hui, avec les qualités de cette équipe, pour moi, elle n'est pas capable d'avoir de la maîtrise, chaque fois qu'elle est dans la maîtrise, à la perte du ballon, puisque les trois de devant ne défendaient pas, ils se retrouvaient en danger et concédaient beaucoup trop d'occasions », a ajouté Dugarry.