Edson Álvarez attise les spéculations sur un transfert à l’Ajax

À la veille de la dernière journée de la VriendenLoterij Eredivisie, Edson Álvarez a adressé un message clair à l’Ajax. Samedi, le milieu de terrain mexicain a publié sur Instagram des images d’un match précédent contre le SC Heerenveen, où il avait lui-même marqué pour les Amstellodamois. Prêté par West Ham United à Fenerbahce, il manifeste ainsi son soutien à l’équipe d’Óscar García, tout en alimentant les spéculations sur un éventuel retour.

Le nom d’Álvarez revient avec insistance à Amsterdam depuis plusieurs semaines. Présent au Johan Cruijff ArenA lors de la défaite 1-2 contre le FC Utrecht, le milieu de terrain de 28 ans a ranimé l’espoir des supporters, qui rêvent de revoir leur chouchou sous le maillot ajacide.

Selon Voetbal International, Álvarez serait en pole position pour renforcer l’entrejeu ajacide l’été prochain. Le club cherche un nouveau milieu défensif depuis le départ de Jordan Henderson, et le Mexicain conserve une excellente cote auprès du staff technique.

L’Ajax avait déjà tenté de le rapatrier durant l’été 2025 puis lors du mercato hivernal de 2026, sans succès. Le dossier reste ouvert, d’autant que l’avenir d’Edson Álvarez à West Ham, club en pleine incertitude sportive, pourrait faciliter un accord.

À deux journées de la clôture de la Premier League, West Ham flirte avec la relégation : les Hammers occupent une place sous la ligne de coupure et comptent deux points de retard sur Tottenham. Un éventuel retour en Championship pourrait profiter à l’Ajax, qui guette la situation d’Álvarez.

Le milieu de terrain, sous contrat avec les Hammers jusqu’en 2028 et actuellement prêté à Fener, pourrait malgré tout quitter Londres cet été. L’Ajax surveille donc de près la situation du Mexicain.

Le mercato s’annonce d’ailleurs agité à Amsterdam, et pas uniquement pour les arrivées : Branco van den Boomen et Sivert Mannsverk ont l’autorisation de partir, tandis que Kian Fitz-Jim, d’après les dernières informations, ne fait plus partie des plans du club.