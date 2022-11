Edouard Mendy fixe l'objectif à atteindre pour le Sénégal lors de la Coupe du monde 2022

Le gardien sénégalais nourrit de grandes ambitions avec les Lions de la Téranga pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

A 30 ans, Edouard Mendy s'apprête à disputer sa première Coupe du monde avec le Sénégal. Vainqueur de la CAN en 2021, le gardien qui évolue à Chelsea s'est confié à Wettbasis et fixe l'objectif à atteindre pour le Sénégal : « Nous avons particulièrement faim avant ce Mondial. Atteindre les huitièmes de finale devrait être l'objectif minimum. Une fois cela acquis, tout sera possible. »

Mendy se méfie des Pays-Bas

« A première vue, on peut penser que nous avons été relativement chanceux lors tirage au sort. Mais commencer notre Mondial contre les Pays-Bas ne sera pas du tout une tâche facile. À mes yeux, la sélection néerlandaise fait partie des favoris. Dans cette équipe, il y a des joueurs de classe mondiale comme Frenkie de Jong, Virgil van Dijk et Memphis Depay. Ensuite, il y aura le Qatar et ce n'est jamais simple de jouer contre le pays hôte. De plus, nous ne savons pas grand-chose du niveau de cette équipe et nous ne connaissons pas vraiment leurs joueurs. Enfin, il y a l'Équateur qui est une équipe très physique. Il ne faut pas la sous-estimer », a expliqué Mendy.

Le gardien sénégalais se veut tout de même optimiste : « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour atteindre les huitièmes de finale. Nous en avons le potentiel. »

A ce jour, la meilleure performance du Sénégal lors d'une Coupe du monde est une place de quart de finaliste lors de l'édition 2022.

« Sadio Mané est irremplaçable »

Dans les colonnes de Wettbasis, Edouard Mendy s'est ensuite confié sur le forfait de Sadio Mané, la star de la sélection nationale : « Quand j'ai appris la blessure de Sadio, je suis resté interloqué pendant quelques minutes. C'est notre meilleur joueur, notre leader. Sans lui, nous sommes peut-être plus imprévisibles mais nous serons aussi plus faibles. Sadio Mané est tout simplement irremplaçable. »

A LIRE - OFFICIEL : SADIO MANÉ FORFAIT POUR LE MONDIAL !

Mendy désigne ses favoris du Mondial

Edouard Mendy a ensuite expliqué quelles étaient, selon lui, les équipes favorites de ce Mondial 2022 : « Je pense que le Brésil est très fort cette année d'autant plus que Neymar est dans une forme exceptionnelle. Je pense qu'il peut donc mener la Seleção sur le toit du monde. En plus cela fait de nombreuses années que le Brésil attend un nouveau titre et ses joueurs ont la rage de vaincre. »

« Si nous parvenons à atteindre la phase avec les matches à élimination directe, je serais impatient de jouer contre les meilleurs du monde, que ce soit le Brésil de Neymar, l'Argentine de Lionel Messi ou l'équipe d'Angleterre (adversaire potentiel du Sénégal pour les huitièmes, N.D.L.R.) où jouent certains de mes coéquipiers en club », ajoute Mendy.

Mendy se concentre d'abord sur le Mondial avant de penser au mercato d'hiver

Concernant son club, en l'occurrence Chelsea, Edouard Mendy a perdu sa place de titulaire depuis le remplacement de l'entraîneur Thomas Tuchel par Graham Potter. Le nom de Mendy agite déjà le mercato d'hiver car des grands clubs sont intéressés par le portier sénégalais.

Mais Mendy ne veut pas du tout entendre parler du mercato d'hiver pour le moment : « Je suis au Qatar avant tout pour représenter mon pays et je veux tout mettre en œuvre pour qu'on réussisse quelque chose de beau. Nous verrons après le Mondial ce qui se passera après avec Chelsea. La saison sera encore très longue. Avant le Mondial, j'ai même joué quelques matches. Une chose est sûre : je vais continuer à tout donner dans le but de jouer davantage. »