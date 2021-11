Edouard Mendy explique pourquoi il a quitté l'OM en 2016

Dans un long entretien à So Foot, Edouard Mendy est revenu sur son départ de l'OM en 2016 pour rejoindre le Stade de Reims.

« J'ai eu la possibilité de rester à Marseille, mais il n'y avait aucun intérêt à le faire pour être troisième gardien derrière Steve Mandanda et Yohann Pelé. Je venais de me relancer, des clubs de Ligue 2 me contactaient, donc le challenge, c'était de trouver un club ambitieux, qui pouvait m'offrir du temps de jeu », explique le gardien qui évolue aujourd'hui à Chelsea.

« Attention, je sortais d'une saison avec la réserve de l'OM, donc je n'allais pas exiger une place de numéro un, mais je cherchais une opportunité de montrer mes capacités. C'est ce que Reims m'a offert : une chance. Je l'ai saisie, j'ai connu la Ligue 2 et la Ligue 1. Derrière, Rennes, ça a été le club qui m'a offert un nouveau rythme, des matches tous les trois jours », ajoute-t-il.

Il explique également avoir refusé une offre du Havre, lorsqu'il a quitté l'OM : « Quand j'ai signé à Reims en 2016, j'ai d'ailleurs eu l'opportunité de retourner au Havre, mais j'ai refusé, non pas par rancœur, mais parce que j'avais le sentiment d'avoir déjà fait le tour là-bas. Je voulais voir autre chose. […] Le fait de ne pas percer au Havre ne m'a pas dérangé, parce que j'ai pris ce que j'avais à prendre là-bas. […] Je prends tout positivement. »