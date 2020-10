Edinson Cavani va faire ses débuts avec MU

Edinson Cavani, le nouvel attaquant de MU, devrait être de la partie ce samedi lors du match de PL contre Chelsea.

Après avoir pris son mal en patience, Edinson Cavani va enfin pouvoir effectuer ses premiers pas avec sa nouvelle équipe de . Son coach, Ole Gunnar Solskjaer, a suggéré qu’El Matador était désormais d’attaque pour tenir sa place avec l’équipe.

Cavani a rejoint United dans le cadre d’un transfert gratuit lors du dernier jour du mercato, mais les mesures d'auto-isolement du coronavirus et une légère blessure ont fait qu'il n'a pas encore joué la moindre minute pour les Red Devils.

« Cavani est un grand professionnel »

Solskjaer a déclaré au site web du club: «Il pourrait être prêt pour évoluer avec l’équipe ce week-end. Il s’entraîne dur et il s’entraîne bien. Il est très méticuleux. Il sait ce qu’il veut, il sait de quoi il a besoin et il demande des choses spéciales. Il veut cocher toutes les cases avant de se sentir prêt pour les matchs et c'est le signe d'un grand professionnel. Je pense qu'il sera disponible pour le week-end. »

MU, qui reste sur un succès encourageant contre le PSG en Ligue des Champions (2-1), se mesure à à domicile ce samedi. Quatre jours plus tard, les Mancuniens accueilleront le en C1.