Edinson Cavani : "Parti pour finir mon contrat et peut-être ma carrière" au PSG

Présent au Qatar pour la tournée hivernale du PSG, Edinson Cavani a clamé sa fidélité au club de la capitale.

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2013, Edinson Cavani a compilé les saisons et les buts pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale.

Adulé par les amoureux du club, El Matador a vécu une phase aller contrastée cette saison, notamment lors d'une période de disette ayant engendré quelques passages sur le banc. Mais le numéro 9 du PSG clame toujours sa fidélité à la capitale.

L'article continue ci-dessous

Interrogé par Le Parisien sur son avenir, le buteur a été très clair. "À l’heure actuelle, je suis parti pour finir mon contrat et peut-être ma carrière", a-t-il expliqué. "J’aurai alors 33 ans et j’irai vers les 34. Je ne sais pas si je continuerai à jouer après 2020 et si ce sera à Paris. Mais moi, je veux aller jusqu’au bout de mon contrat. Je me sens bien à Paris, le club est content de moi je pense".

Pour rappel, le bail d'Edinson Cavani à Paris expire en 2020, mais l'Uruguayen assure ne pas avoir entamé de discussions au sujet d'une éventuelle prolongation. "Pour l’instant, nous n’avons pas encore parlé du contrat. Il n’y a aucune discussion autour d’une prolongation. Si le club veut m’en parler, c’est bien. Si le club préfère me dire Merci beaucoup pour tout et au revoir, ce ne sera pas un problème. C’est la vie".

Enfin, l'avant-centre du PSG s'est projeté sur les prochaines échéances importantes de son équipe, avec évidemment ce huitième de finale de Ligue des champions très attendu contre Manchester United. "Bien sûr que je veux marquer à Old Trafford. C’est une motivation spéciale de marquer dans un grand stade. J’espère réussir ce défi cette saison mais cela n’aura de sens que si l’on réussit à se qualifier".