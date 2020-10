Edinson Cavani non retenu pour le déplacement à Paris

A la surprise générale, Edinson Cavani ne sera pas de la partie, mardi soir à l’occasion du choc entre le PSG et Manchester United.

Edinson Cavani n’effectuera pas son retour au Parc des Princes, mardi soir à l’occasion du duel entre son ancien club du PSG et celui qu'il a rejoint il y a deux semaines, . L’Uruguayen n’a pas été convoqué par Ole Gunnar Solskjaer pour cette partie, car jugé trop court physiquement. "On voulait aussi qu’il soit là, mais il est resté sans jouer pendant longtemps, a indiqué le technicien norvégien à RMC Sport. On a pensé que c’était mieux pour lui de s’entraîner. Pour mieux se préparer. Edi sait ce qu’il veut et ce dont il a besoin. Il ne se sentait pas assez prêt."

Transféré lors du dernier jour du mercato estival, El Matador n’a pu effectuer que deux entrainements avec sa nouvelle équipe, et aucun avec le reste de l’équipe. Son manager a donc estimé qu’il n’était pas encore prêt de reprendre un match de compétition, surtout une rencontre aussi importante que celle qui attend les Red Devils mardi.

Un soulagement pour le PSG

L’Uruguayen se faisait une joie de retrouver son ancienne formation. Il s’était dit très excité par ce come-back dans son ancien jardin et la rencontre avec ses ex-coéquipiers. Thomas Tuchel, son ancien coach, avait aussi exprimé le plaisir qu’il avait de recroiser, même s’il a avoué que c’était « bizarre » et qu’il aurait aimé ne pas le faire comme adversaire. Pour lui, ça sera quand même un danger important de moins à surveiller. Les retrouvailles sont donc différées d’un mois et demi. Cavani espère être de la partie lors du match retour, programmé le 2 décembre à Old Trafford.

Cavani n’a pas été le seul mancunien à manquer le voyage à Paris. C’est aussi le cas d’Harry Maguire et de Mason Greenwood. Pour le premier nommé, le choix interpelle, car il était en pleine possession de ses moyens physiques et restait sur une prestation convaincante en championnat contre (4-1).