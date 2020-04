EDF - La claque de Ribéry à Gourcuff ? "Ce sont des conneries"

François Manardo, ancien chef de presse des Bleus, a confirmé que des tensions existaient entre les deux joueurs, démentant toutefois une agression.

S'il a aujourd'hui disparu des radars, Yoann Gourcuff semblait pourtant promis à un avenir radieux. Annoncé par beaucoup comme le successeur de Zinédine Zidane en Equipe de , l'ancien des Girondins de n'a pas été en mesure de résister à la pression qui reposait sur ses épaules. Régulièrement blessé, le milieu offensif avait notamment été peu à son avantage lors du barrage retour contre l' avant le Mondial 2010. Un match qui a probablement sonné la fin de son aventure.

Une claque de Ribéry sur Gourcuff ? Pas si vite...

C'est en tout cas ce que révèle François Manardo, ancien chef de presse des Bleus, qui estime que ce match a provoqué des tensions dans le vestiaire de Raymond Domenech, impliquant notamment un certain Franck Ribéry. "Yoann est au top avec Bordeaux à ce moment-là, Raymond Domenech en a fait un titulaire en équipe de France. On l'annonce comme le numéro 10 qui va faire encore plus parler de lui dans les années qui viennent. Mais beaucoup de joueurs se trouent sur ce match et Yoann est un peu plus pointé du doigt. On passe pour des trouillards sur ce match, on n'a pas su accepter les duels imposés par les Irlandais. Yoann va cristalliser ces critiques et être pointé du doigt par certains coéquipiers, dont Franck", s'est souvenu François Manardo, sur RMC, avant de démentir la fameuse affaire de la claque.

"Ce sont des conneries. Mais Yoann avait vraiment deux potes à ce moment-là et c'est peut-être trop peu par rapport au rôle que voulait lui faire jouer Raymond : Hugo Lloris et Jérémy Toulalan. C'est un homme réservé, un peu timide et sur la retenue. Il était très absent dans le vestiaire", ajoute-t-il. En plus de ses pépins physiques répétitifs, Yoann Gourcuff, 81 sélections au compteur, a donc aussi fait les frais de son incapacité à s'intégrer dans le vestiaire des Bleus.