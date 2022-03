EDF Espoirs : les Bleuets régalent, Ripoll satisfait

Si l'Equipe de France de Didier Deschamps siège au sommet du football mondial depuis sa victoire lors du Mondial 2018 en Russie, elle le doit en immense partie à la qualité de la formation tricolore. Depuis des années, le vivier de talent dont disposent les Bleus a de quoi impressionner, et cela se vérifie à chaque liste de Sylvain Ripoll, l'entraîneur des Bleuets.

Les Espoirs régalent contre l'Irlande du Nord

En effet, ce dernier peut s'appuyer sur des joueurs certes jeunes, mais évoluant déjà dans les meilleurs clubs du pays. Lundi soir, les Bleuets se sont largement imposés en amical face à l’Irlande du Nord lundi soir (5-0), grâce notamment à des buts de Maxence Caqueret (OL), Sofiane Diop (Monaco) ou encore Amine Gouiri (Nice). Une grosse performance.

"Sur la première mi-temps, il y a eu des bonnes choses mais on manquait de rythme et de vitesse dans le jeu. On a corrigé cela dès la 46e minute et on avait plus de spontanéité. Quand on est justes et qu'on accélère, on est plus difficiles à défendre", a analysé Sylvain Ripoll après la rencontre, globalement satisfait par l’état d’esprit affiché par son groupe.

"Je suis très content de ce groupe"

"Les remplaçants ont fait des entrées très dynamiques. Il fallait qu'on joue ce match le plus sérieusement possible et on a été costauds. L'objectif était de continuer à progresser, de garder et d'entretenir notre dynamique. On veut un groupe et il faut élargir les options, voir d'autres possibilités. C'était important que tout le monde puisse montrer ses qualités. Dans les intentions et l'état d'esprit, je suis très content de ce groupe", a déclaré le sélectionneur tricolore. Prochain match pour les Bleuets ? Le 3 juin prochain, face à la Serbie.