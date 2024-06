Eden Hazard répond à ceux qui l’ont critiqué !

Après avoir raccroché les crampons, la star belge Eden Hazard a pris le soin de répondre à ceux qui l’avait descendu durant sa carrière.

Eden Hazard a pris sa retraite en octobre dernier après avoir été libéré par le Real Madrid alors qu'il lui restait un an de contrat. L’ancien lillois se porte bien sans le ballon rond et il n’a pas spécialement l’intention de se reconvertir comme entraineur.

Aujourd’hui, le génie belge profite de sa famille. Il est parfaitement apaisé, mais cela ne l’empêche pas de se remémorer les moments qu’il a vécus quand il était joueur. Les bons comme les mauvais.

Hazard insensible aux critiques

Dans un entretien à Sudpresse, il a été interrogé sur les critiques auxquelles il a dû faire face. « Pour être honnête, les critiques ne me dérangent pas du tout, a-t-il assuré. Elles blessent davantage les personnes qui vous entourent. Quand on est un tant soit peu célèbre, on sait qu'on va être critiqué. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent ».

Hazard a enchéri en indiquant qu’il ne s’est jamais soucié de ce que les gens pensaient de lui. "Je n'ai pas joué au football pour plaire à tout le monde. Je savais que je serais critiqué sur certains points. Aujourd'hui encore, je suis critiqué pour ce que je dis. Mais cela ne m'empêche pas de dire ce que je pense".