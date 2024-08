Eden Hazard, l'incroyable aveu

En 2019, le Real Madrid a signé le très intéressant contrat d'Eden Hazard en provenance de Chelsea, qui est arrivé en tant que transfert record

On attendait beaucoup de l'ailier belge, mais malheureusement, il n'a pas eu beaucoup d'impact pendant son séjour à Santiago Bernabeu, qui s'est achevé à l'été 2023.

Hazard a annoncé sa retraite peu après avoir quitté le Real Madrid, et si cela a surpris beaucoup de monde, Carlo Ancelotti semble avoir été l'un de ceux qui s'attendaient à ce que cela se produise. L'entraîneur italien, s'exprimant sur The Obi One Podcast (via Relevo), s'est exprimé sur la mentalité dont Hazard a fait preuve lors de son passage chez les Blancos.

L'article continue ci-dessous

"Son problème était les blessures, bien sûr, mais il avait aussi du mal à être compétitif. Vous devez vous entraîner intensément lorsque vous ne jouez pas. Il était difficile pour lui d'être compétitif, de se battre et de jouer".

La période de Hazard est l'un des rares moments sombres de l'histoire récente du Real Madrid, même si le club lui-même ne peut être tenu pour responsable. Il s'agit en fait d'une bénédiction déguisée, car Florentino Perez a modifié la politique de transfert, avec succès, à la suite de cette signature en 2019.