Eden Hazard jouera-t-il encore cette saison?

Boudé par Carlo Ancelotti, miné par les blessures : Eden Hazard reste sur le flanc au Real. Il pourrait même ne plus jouer de la saison.

C'est une nouvelle devenue si habituelle qui nous vient d'Espagne : Eden Hazard est à nouveau blessé. L'avion des joueurs madrilènes a en effet décollé ce samedi en direction de Majorque où la Casa Blanca se déplace demain dans le cadre de la 20ème journée de Liga. Mais un homme est resté au sol, l'habituel absent Eden Hazard. Cette nouvelle blessure pourrait être celle de trop pour le Belge qui pourrait ne plus jouer avant la fin de la saison.

Eden Hazard privé de la fin de la saison?

Au début de cette saison, sa troisième déjà au Real, l'ailier belge avait déclaré « J'espère pouvoir montrer que je suis toujours au top », un pari complètement raté pour l'instant puisque l'ancien de Chelsea vient d'enchaîner sa troisième blessure de la saison. La première date de novembre où il avait dû quitter le terrain après 15 petites minutes de jeu en raison d'une surcharge musculaire. La seconde remonte à un match amical post-Coupe du monde où il s'était tordu la cheville c'est même la 16ème blessure du Belge depuis son arrivée à Madrid.

Il a, cette fois, été diagnostiqué souffrant d'une tendinite rotulienne, une blessure au genou qui le privera des terrains pendant 4 semaines au minimum bien que le club précise « en attendant l'évolution de la situation ». Cette saison, il n'a participé qu'à 7 petits matchs (pour 3 titularisations seulement) lors desquels il a marqué un but et délivré une passe décisive.

À Majorque, Eden Hazard aurait peut-être pu bénéficier de temps de jeu en raison des blessures de certains et de la mise au repos d'autres. Mais il n'en sera donc rien, une fois de plus. Une fragilité et un manque de consistance qui commencent à énerver de plus en plus son coach Carlo Ancelotti : l'Italien n'a plus confiance en son joueur et ne compterait plus lui offrir de temps de jeu à la place de joueurs plus réguliers et efficaces.