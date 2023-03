Eden Hazard et Harry Maguire nommés pour le trophée "The Worst" par Marca

Ce mercredi, Marca a publié la liste des nominés pour son trophée The Worst, récompensant... le pire joueur de l'année.

Lundi, la cérémonie des Trophées FIFA The Best a vu les Argentins glaner toutes les récompenses ou presque. Lionel Messi a été élu meilleur joueur, Emiliano Martinez meilleur gardien, Lionel Scaloni meilleur entraîneur et même les supporters argentins meilleurs supporters. Des récompenses qui ont suscité de nombreux débats, puisque beaucoup estimaient que Karim Benzema et Thibaut Courtois auraient dû être récompensés. L'international français a d'ailleurs partagé un post résumant tous ses accomplissements depuis le début de la saison 2021-2022, insinuant que ce trophée aurait dû lui revenir.

Marca récompense le pire joueur de l'année

Dans une ambiance plus légère, Marca a dévoilé ce mercredi la liste des joueurs nominés pour remporter le trophée... The Worst, version parodique qui a pour but de récompenser le pire joueur de la saison. On retrouve quelques noms bien connus dans cette liste, notamment celui d'Eden Hazard. Depuis le début de la saison dernière, l'international belge n'a toujours pas réussi à lancer son aventure au Real Madrid, n'ayant inscrit que deux buts sur cette période. Cumulant les blessures, sa Coupe du monde au Qatar a montré qu'il était bien trop loin du haut niveau actuel.

Régulièrement moqué et critiqué pour ses performances avec Manchester United, Harry Maguire figure également dans cette liste. Titulaire en début de saison, l'international anglais a perdu sa place dans le onze d'Erik Ten Hag, et depuis, les Red Devils vont beaucoup mieux, de quoi justifier sa nomination.

Pierre-Emerick Aubameyang a lui aussi droit à sa nomination. Après une très bonne demi-saison au FC Barcelone, l'international gabonais a rejoint Chelsea, et sombre depuis à l'image du club londonien. Avec trois buts en 18 matches, Marca a certainement voulu lui faire regretter d'avoir quitté la Liga, où son adaptation s'était faite à vitesse éclaire. Le reste de la liste est lui aussi composé de joueurs en grande difficulté dans leur club respectif.

La liste complète des nominés :