Eden Hazard à Al Nassr : bonne ou mauvaise idée?

Alors que son aventure madrilène a du plomb dans l'aile, Eden Hazard intéresserait le club d'Al Nassr. Mais alors, bonne ou mauvaise idée?

Transféré en 2019 au Real Madrid dans l'optique de prendre le jeu merengue en mains, Eden Hazard connaît une véritable traversée du désert en Espagne. Cette saison, il n'a disputé que 7 rencontres toutes compétitions confondues pour le club madrilène. La piste Al Nassr peut-elle être la bonne ou la mauvaise idée pour trouver une solution?

Il est temps de faire le bon choix

Ces dernières semaines, plusieurs clubs ont été associés au numéro 7 de la Maison blanche : Newcastle, Aston Villa, Juventus, Inter Milan. Des pistes en MLS ont également été avancées. Mais un nouveau candidat semble entré dans la danse. Une destination plus exotique qui a le vent en poupe ces dernières années.

Si la presse a parlé d'un intérêt d'Al Nassr pour Ngolo Kanté et Sergio Ramos, Foot Mercato annonce que le club saoudien souhaiterait également attirer Eden Hazard. Toujours selon le média, Rudi Garcia, qui l'a bien connu à Lille, serait entré en contact avec lui pour une arrivée à l'été. Mais alors, pour ou contre?

Temps de jeu, rythme, pression : les points positifs

Getty Images

Parmi les principaux arguments favorables à ce transfert, on retrouve évidemment les éléments « du terrain ». En signant à Al Nassr, Eden Hazard bénéficierait indéniablement de bien plus de temps de jeu qu'il n'en a actuellement à Madrid. Et tous les suiveurs le disent : ce qui manque le plus à l'ailier belge, c'est du rythme et de l'enchaînement de matchs. Et ce doit être son principal élément à prendre en compte pour bien choisir sa prochaine destination.

Pour espérer arrêter sa descente aux Enfers, Eden Hazard doit aussi tirer les leçons de ce qui n'a pas fonctionné au Real Madrid. Outre ses blessures à répétition, le numéro 7 madrilène n'a jamais semblé capable de soutenir la pression immense inhérente au statut du Real ni la férocité de la presse espagnole. En Arabie Saoudite, fini la pression médiatique. Autre élément spécifique à l'Espagne, les défenseurs de Liga sont extrêmement rugueux et agressifs. À Al Nassr, ses chevilles devraient connaître moins de coups, et il en a bien besoin.

Quatrième point positif au choix de rejoindre le club saoudien : le climat dans le Golfe fait la part belle au soleil et au repos. Si cet élément peut paraître absurde ou très secondaire pour un sportif, il est en réalité très important pour Eden Hazard. Malgré ses 32 ans, l'ex-capitaine des Diables Rouges est resté un enfant : ce qui l'intéresse dans le football, c'est de s'amuser avant tout, et de ne jamais se prendre la tête. Alors, oui, un climat doux et une atmosphère décontractée, cela compte pour qu'il se sente bien.

Fin de carrière, pas d'exclusivité : les points négatifs

Getty Images

Si les arguments du « contre » sont moins nombreux que leurs homologues du « pour », leur poids est bien plus important. Et le principal point d'alerte qui devrait empêcher Eden Hazard de rejoindre Al Nassr, c'est le fait qu'un tel transfert signerait définitivement la fin de sa carrière. Certes, le championnat saoudien attire de plus en plus de grands noms venus d'Europe, mais ils sont tous en fin de carrière ou sur la pente très descendante. Une escale en Arabie Saoudite, c'est un aller sans retour.

L'espoir des supporters de revoir un jour le grand Eden Hazard est, il faut le dire, assez maigre. Mais un transfert à Al Nassr, c'est l'assurance de ne plus jamais le voir performer comme avant. Il a toujours été ce genre de joueurs qui se contentent du minimum, qui ne se donnent pas à 200% pour revenir dans le coup. Cette nonchalance, il la connaît déjà au Real. Ce problème serait décuplé en rejoignant l'Arabie Saoudite.

Dernier point d'alerte contre ce transfert saoudien : les arguments du « pour » ne sont pas exclusifs à cette proposition. Certes, Al Nassr dispose de jolis arguments dans la situation d'Eden Hazard. Mais c'est loin d'être le seul club à les proposer. L'ailier belge disposerait en effet aussi d'un temps de jeu élargi à Aston Villa et en MLS. Et tous les clubs intéressés sont moins sujets à la pression que le Real Madrid. Quant aux défenses plus permissives et au climat favorable, la MLS remplit parfaitement les conditions. Au final, c'est même sans doute le championnat américain qui serait la destination idéale.