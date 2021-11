Eddie Howe explique son choix de rejoindre Newcastle

Récemment racheté par un fonds d'investissement saoudien, Newcastle se veut particulièrement ambitieux pour l'avenir.

Seulement, le club est actuellement dans les bas fonds de la Premier League, incapable de remporter le moindre match depuis le début de saison. Une situation qui a coûté sa place à Steve Bruce, désormais remplacé par l'ancien boss de Bournemouth, Eddie Howe.

"L'effervescence autour du club est énorme. La taille du club, l'histoire du club, les nouvelles ambitions, les nouveaux propriétaires lors de notre rencontre, la connaissance de certains joueurs : j'ai juste pensé que cela me convenait parfaitement", a réagi l'intéressé devant les médias.

Ce dernier a également assuré avoir bien discuté de son futur rôle et des ambitions avec les nouveaux propriétaires : "J'ai eu de bonnes conversations avec les propriétaires mais tout est question de court terme. L'objectif est de rester dans la ligue, c'est mon principal objectif, a-t-il assuré. Je suis absolument convaincu que nous pouvons éviter la relégation, mais je ne fais aucune promesse à ce sujet.

"Je vais tout donner au club. Je crois que nous avons les capacités dans l'équipe, mais cela va demander beaucoup de travail et de sacrifices."

Enfin, le nouvel entraîneur s'est exprimé sur son effectif, qu'il va devoir découvrir pendant la trêve internationale. "J'ai l'impression d'avoir une bonne idée des forces et des faiblesses de l'équipe", a-t-il affirmé.

"Le jeu dépend toujours du degré d'engagement dans un sens ou dans l'autre, mais si vous regardez mes équipes de Bournemouth, vous verrez qu'elles ont toujours essayé de jouer en première ligne et de pratiquer un football offensif courageux. Je veux jouer un football qui divertit et excite et je pense que c'est le type de football que les fans de Newcastle veulent voir."