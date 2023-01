Son échec à Clairefontaine, la finale de la Coupe du monde, son envie de jouer au PSG : les confidences de Youssouf Fofana.

Youssouf Fofana s'est longuement confié dans l'émission « Quelle époque ! » livrant même un scoop sur son club de cœur.

Le 21 janvier 2023, Youssouf Fofana était l'invité de l'émission « Quelle époque ! » sur France 2. Le joueur de l'équipe de France et de l'AS Monaco est d'abord revenu sur la finale perdue de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine.

Les confidences de Fofana sur la finale perdue contre l'Argentine et ses ambitions pour le Mondial 2026

« Quand je vois Mbappé mettre ses deux premiers buts en finale, j'étais sur le banc et j'avais juste envie de rentrer. On sent qu'on est en train de faire quelque chose de beau mais pas que ce match va rentrer dans l'histoire », explique-il.

Fofana décrit ensuite l'ambiance dans le vestiaire des Bleus après la finale : « Vous n'avez pas envie de déranger l'autre car vous ne savez pas comment il gère la situation. On essaye de rester ensemble mais c'était assez silencieux. On parlait, on essayait de refaire le match mais on sait très bien que c'est trop tard. »

Le milieu de terrain, entré à la 96e minute, révèle également quel a été le discours d'Emmanuel Macron, le président de la République, après la finale : « Il a passé un message plutôt positif, qu'il était fier de nous, que ce qu'on venait d'accomplir était très bien et de ne pas avoir de regrets. »

Après cette défaite en finale, Youssouf Fofana a confié qu'il rêvait déjà de prendre sa revanche en 2026 : « J'espère être la relève. Je vais travailler pour ça, c'est sûr. Quand on passe à côté, elle est là, elle est à deux mètres... »

Son échec à Clairefontaine

Sur le plateau de « Quelle époque ! », Youssouf Fofana est aussi revenu sur son échec à Clairefontaine. Aucun club pro n'avait voulu de lui à la sortie de Clairefontaine et il était parti jouer à Drancy.

« A ce moment-là, j'ai un sentiment d'échec qui me prend pendant un an et demi. Clairefontaine, c'est le chemin le plus rapide pour y arriver. Ça fait partie d'un C.V. Et le fait que je rate complètement, j'ai l'impression de recommencer tout à zéro, de revenir à la case départ. Ce n'était pas facile de trouver une école. J'étais à Versailles et là je reviens à Paris et je change d'académie. Personnellement, j'ai vécu mon échec comme une humiliation. J'ai 15-16 ans et ça m'affecte. C'était dur. »

Youssouf Fofana raconte qu'il était même à deux doigts d'arrêter le football avant d'être repéré en 2017 par le RC Strasbourg : « Je devais arrêter le foot car c'était l'année du BAC, ça faisait deux ans que j'étais revenu (de Clairefontaine) et ça ne marchait pas. Je me suis dit que j'allais arrêter pour concentrer sur l'école. A la base, le RC Strasbourg était venu voir un de mes coéquipiers qui avait déjà signé chez eux. Et pendant match, ils ont dit, « lui, on le veut. »

Fofana rêve de jouer au PSG

Sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2024, Fofana a parlé de son avenir en club. Et il rêve de rejoindre le Paris Saint-Germain : « Je viens de Paris (il est né dans le XIXe arrondissement le 10 janvier 1999, n.d.l.r.) et ce serait normal de revenir un jour chez moi, de jouer de Parc. Ce n'est pas un appel, mais ça me fait rêver. »