Dybala de retour avec la Juventus

Alors que les rumeurs d'un départ continuent d'enfler le concernant, Paulo Dybala devrait effectuer son retour à la compétition contre la Fiorentina.

Paulo Dybala a repris l'entraînement avec la et son entraîneur Andrea Pirlo est convaincu que l'international argentin sera impliqué dans le match de contre la .

Dybala n’a pas participé à la partie victorieuse de la Vieille Dame à samedi dernier en raison d’un problème musculaire, mais il est de nouveau apte pour le dernier match du club avant les vacances de Noël et du Nouvel An.

"Il (Dybala) s'est un peu entraîné avec l'équipe et aussi un peu à part aujourd'hui, il devrait pouvoir se joindre à nous pour le match, a déclaré Pirlo à Juventus TV. La Juve a été très impressionnante contre Parme, mais le retour de la Joya a de quoi booster les Bianconeri, qui ont souvent eu des difficultés à enchainer les victoires cette saison.

Dybala revient à un moment où les bruits d'un possible départ le concernant refont surface. Pirlo a minimisé toutes ces rumeurs extérieures et espère maintenant que les faits d'arme de l'Argentin sur le terrain supplanteront les annonces de la presse.

L'entraîneur de la Juve a confirmé par ailleurs qu'Arthur raterait la visite de la Fiorentina, mais Merih Demiral pourrait être opérationnel.

La Juventus se situe à quatre points le leader de la , l' , mais les Piémontais ont remporté trois de leurs quatre derniers matches de championnat et Pirlo est satisfait de la mentalité de son équipe. "Le secret contre Parme était la mentalité de l'équipe", a-t-il confié. "Nous étions mécontents parce que nous n’avions pas gagné contre l’ lors du match précédent. Nous avons joué un grand match, avec la bonne attitude et le désir de dominer du début à la fin; cela doit être le type d'attitude que nous montrons dans chaque match."

La Fiorentina occupe la 16e place du classement et risque d'être entraînée dans une relégation en 2021, mais Pirlo estime que c'est une équipe de qualité qui constituera une réelle menace mardi. "La Fiorentina traverse des moments difficiles, mais c'est une très bonne équipe", a-t-il indiqué. "Ils ont un joueur physique comme [Dusan] Vlahovic et un avec une grande classe à [Franck] Ribéry. Ils vont défendre très bas et essayer de briller en contres; nous devons être prudents. "

Après la sortie face à la Viola, la Juventus profitera d'un repos de deux semaines. Sa prochaine sortie, ça sera un affrontement à domicile contre l' le 3 janvier.