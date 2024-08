Dybala avec Ronaldo et Benzema ?

Roma vs Empoli

Paulo Dybala est sur le point de conclure un transfert lucratif en Arabie saoudite après avoir conclu un accord pour rejoindre Al-Qadsiah.

L'international argentin a déjà conclu un accord avec l'équipe de Pro League saoudienne sur un contrat de trois ans d'une valeur énorme de 75 millions d'euros , rapporte Sky Sport en Italie. Son agent devrait rencontrer les responsables de la Roma pour négocier son départ.

L'équipe de Serie A devra désormais décider si elle accepte ou non l'offre de 3 millions d'euros pour Dybala que l'équipe saoudienne devrait faire, si elle attend un montant plus élevé ou si elle exige que l'attaquant reste sur place avec un an restant sur son contrat.

Dybala nouvelle star de Pro League ?

Le joueur de 30 ans a rejoint la Roma en provenance de la Juventus lors d'un transfert gratuit en 2022 et a marqué 34 buts en seulement 78 apparitions pour le club de la capitale.

L'article continue ci-dessous

Il a été laissé sur le banc pour leur premier match de Serie A de la saison - un match nul 0-0 contre Cagliari - et a remplacé Nicola Zalewski pendant les 20 dernières minutes.