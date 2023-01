Durée du contrat, salaire, toutes les informations sur la nomination de Santos à la tête de la Pologne

Ce mardi, Fernando Santos est devenu le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de la Pologne.

Après huit années à la tête du Portugal, Fernando Santos a quitté son poste de sélectionneur à la suite de l'élimination en quart de finale de la Coupe du monde 2022 face au Maroc. Et s'il était libre de tout contrat depuis le mois de décembre, le technicien de 68 ans n'a pas mis longtemps à retrouver un poste. Ce mardi, la fédération polonaise a en effet annoncé l'arrivée de Santos à la tête de sa sélection.

Un contrat de deux ans renouvelable

Pour cette nouvelle aventure, l'ancien sélectionneur portugais a signé un contrat de deux ans jusqu'en 2024, renouvelable jusqu'à la Coupe du monde 2026, son salaire n'a en revanche pas encore été dévoilé. Pour sa première conférence de presse, il s'est montré très ambitieux. "Je ne veux pas entendre le verbe perdre, je suis pour gagner et laisser une trace dans l’Histoire du football polonais, construire les bases de son avenir. Et pour faire tout ça j’aimerais vivre ici", a-t-il confié.

Alors qu'il n'avait entraîné qu'en Grèce et au Portugal au cours de sa carrière d'entraîneur débutée en 1987, Santos sera autant que possible en Pologne et prendra des cours de Polonais afin d'être au mieux compris par ses joueurs, avec qui il a également prévu d'avoir une discussion. Santos espère donc bâtir une nouvelle ère dans le football polonais et de permettre à sa sélection de franchir un pallier. Après avoir atteint les quarts de finale de l'Euro pour la première fois de son histoire en 2016, elle a retrouvé les huitièmes de finale de la Coupe du monde en 2022, une première depuis l'édition 1986.