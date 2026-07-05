Dumfries débute son aventure au Real Madrid en provoquant le FC Barcelone

Le Néerlandais Denzel Dumfries a entamé son aventure au Real Madrid, après avoir officiellement rejoint les rangs du « Club Royal », en provoquant rapidement le FC Barcelone, avant même le début de la nouvelle saison.

Le Real Madrid a officialisé ce dimanche la signature du latéral pour quatre ans, à l’issue de la Coupe du monde 2026.

Les Néerlandais ont quitté la Coupe du monde après leur élimination aux tirs au but face au Maroc en seizièmes de finale.

Selon le journal « Marca », le latéral a publié sa première vidéo sous les couleurs madrilènes en story Instagram. Un montage rythmé, accompagné de l’hymne « La Décima », y célèbre son arrivée avec force symboles.

Dans ce montage, le Néerlandais apparaît au Santiago Bernabéu, éclairé par une lumière tamisée, chevauchant un cheval blanc aux couleurs du club et arborant un style inspiré de la série « Peaky Blinders », ainsi qu’une montre de poche vintage indiquant 22 h 22. (il porte le 22 en sélection et portait le 2 à l’Inter).

Pour couronner le tout, la selle en cuir exhibe un tatouage rappelant son but décisif contre le FC Barcelone lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions 2025, match au cours duquel l’Inter Milan avait éliminé le club catalan grâce à un doublé de l’international néerlandais.

L’occasion pour lui de faire ses adieux à l’Inter Milan, où il a passé cinq années couronnées de deux Scudetti, trois Coupes d’Italie et trois Supercoupes.

Le Néerlandais a confié : « Ces cinq années ont été un parcours formidable, riche en moments inoubliables, en grandes joies, mais aussi en quelques difficultés. Le jeune homme venu vivre sa première aventure à l’étranger repart aujourd’hui en homme, accompagné de sa femme et de ses trois enfants, le cœur débordant de gratitude et de précieux souvenirs. »