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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Duel des tireurs de penalties : Mbappé devance Messi, tandis que Ronaldo pointe à la neuvième place

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Messi et Mbappé se disputent plusieurs records de la Coupe du monde

Selon les données de « Squawka », la star française Kylian Mbappé domine le classement des joueurs ayant le plus tiré au but lors de la Coupe du monde 2026, avec 19 tentatives cadrées.

La légende argentine Lionel Messi pointe à la deuxième place avec 18 tirs cadrés, tandis que le Norvégien Erling Haaland complète le podium avec 13 tentatives.

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L’Anglais Harry Kane pointe à la quatrième place avec 12 tentatives, juste devant le Brésilien Vinícius Júnior, l’Espagnol Mikel Oyarzabal et l’Anglais Jude Bellingham, crédités de 11 tirs chacun.

Le jeune Espagnol Lamine Yamal pointe à la huitième place avec 10 tentatives, tandis que la légende portugaise Cristiano Ronaldo se classe neuvième (9 tirs) et que le Français Désiré Doué complète le top 10 avec 8 frappes.

Classement des joueurs ayant tiré le plus souvent au but lors de la Coupe du monde 2026 :

1. Kylian Mbappé (France) — 19 tirs
2. Lionel Messi (Argentine) — 18 tirs
3. Erling Haaland (Norvège) — 13 tirs
4. Harry Kane (Angleterre) — 12 tirs
5. Vinícius Júnior (Brésil) — 11 tirs
6- Mikel Oyarzabal (Espagne) — 11 tirs
7- Jude Bellingham (Angleterre) — 11 tirs
8- Lamine Yamal (Espagne) — 10 tirs
9- Cristiano Ronaldo (Portugal) — 9 tirs
10- Désiré Doué (France) — 8 tirs.


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