Les contours de la prochaine étape de la carrière de la star algérienne Riyad Mahrez se précisent. Le capitaine des Verts intéresserait deux clubs qataris lors de ce mercato estival. Une opportunité qui pourrait conduire l’un des plus grands joueurs arabes vers un nouveau défi dans le championnat qatari, après son passage à Al-Ahli Djeddah.

Le capitaine des Verts, ancien joueur d’Al-Ahli, suscite l’intérêt de deux formations qatariennes qui souhaitent s’appuyer sur son expérience et son palmarès continental et international pour renforcer leurs effectifs.

Cet intérêt survient après le parcours remarquable de la star algérienne, l’un des joueurs arabes les plus en vue de ces dernières années, grâce à ses succès en Europe et à son impact sous le maillot national.

Selon le quotidien qatari Al-Raya, l’un de ces deux clubs est qualifié pour la prochaine Ligue des champions d’Asie, un atout susceptible de convaincre l’international algérien si les discussions aboutissent dans les prochains jours.

Lors de son passage à Al-Ahli, Mahrez s’est imposé comme l’un des visages emblématiques du nouveau projet du club, jouant un rôle central dans les deux conquêtes de la Ligue des champions d’Asie et dans la victoire en Supercoupe d’Arabie saoudite, sans oublier ses contributions décisives en termes de buts et d’actions déterminantes lors de nombreux matchs.

Son départ s’inscrit dans une série de changements opérés par Al-Ahli durant ce mercato estival, le club ayant déjà officialisé le départ du milieu ivoirien Franck Kessié, tandis que d’autres joueurs étrangers pourraient également quitter le club. en particulier le défenseur brésilien Roger Ibáñez, conformément au plan de restructuration de l’effectif mené par la direction.

La direction ahridaoui devrait boucler sous peu l’arrivée d’un nouvel ailier étranger pour pallier le départ de Mahrez, tandis que la star algérienne tourne la page d’une aventure couronnée de succès avec « Al-Raqi ». laissant derrière lui un héritage considérable qui restera gravé dans la mémoire des supporters, même si son départ contrarie les souhaits d’une grande partie de la fanbase.