Du Sénégal à l'Algérie... l'avenir de Renard entre quatre sélections

Le Français Hervé Renard continue de susciter l'intérêt de nombreuses sélections, après avoir conservé sa forte cote sur le marché des entraîneurs, malgré la brièveté de sa dernière expérience à la tête du staff technique de la sélection tunisienne lors de la Coupe du monde 2026.

Selon le réseau français « Foot Mercato », Renard jouit toujours d'une grande estime sur les continents africain et asiatique, grâce à son parcours remarquable, et notamment à son expérience avec la sélection saoudienne, durant laquelle il a laissé une empreinte marquante, après avoir mené l'Arabie saoudite à des résultats notables qui ont fait de lui l'un des entraîneurs les plus demandés de la région.

Des sources médiatiques sud-coréennes indiquent que Renard est en tête de la liste des candidats à la succession de Hong Myung-bo à la tête de la sélection de Corée du Sud, après le départ de ce dernier de son poste, à la suite de l'élimination de l'équipe dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

L'intérêt des sélections pour Renard ne se limite pas au continent asiatique, puisque son nom reste fortement présent en Afrique, où il figure parmi les principaux candidats à la tête de la sélection d'Afrique du Sud, en remplacement du Belge Hugo Broos.

Le nom de l'entraîneur français est également réapparu parmi les options envisagées au Sénégal, alors que la Fédération sénégalaise cherche à renforcer son projet technique lors de la prochaine étape.

En Algérie, Renard pourrait devenir l'un des noms les plus en vue pour prendre les rênes de la sélection, en cas de changement à la tête du staff technique dirigé par le Suisse Vladimir Petković, les rapports indiquant que son nom figurerait parmi les priorités.

Sacré deux fois à la Coupe d'Afrique des nations avec la Zambie et la Côte d'Ivoire, Renard se trouve face à plusieurs options dans la période à venir, au milieu de l'attente concernant sa prochaine destination après une courte expérience avec la sélection tunisienne.

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