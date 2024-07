Du sabotage ? Cristiano Ronaldo gravement accusé

Alexi Lalas a critiqué Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, pour avoir conservé Cristiano Ronaldo en attaque à l'Euro 2024.

Ronaldo a vécu un tournoi cauchemardesque à l'Euro 2024, bien qu'il ait joué tous les matches. La star d'Al-Nassr n'a pas marqué et n'a délivré qu'une seule passe décisive, lors de la victoire 3-0 de son équipe sur la Turquie en phase de groupes.

Ronaldo a fondu en larmes contre la Slovénie après avoir manqué un penalty, avant de marquer dans la séance de tirs au but pour envoyer le Portugal en quarts de finale, où il a été battu aux tirs au but par la France. Lalas estime que Martinez aurait dû laisser tomber le joueur de 39 ans dès le début du tournoi, au lieu d'en faire une exposition "caritative".

L'ancien international américain Lalas a déclaré dans son podcast State of the Union : "Le Portugal et Ronaldo ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes dans ce tournoi. Et quand je dis 'eux-mêmes', en fin de compte, c'est Roberto Martinez qui est responsable. Il a fait son lit et ce lit, c'est Ronaldo qui l'a fait. Il s'est appuyé sur lui tout au long du tournoi et l'a soutenu à chaque fois qu'il en avait l'occasion, y compris lors du troisième match [de la phase de groupes], pour essayer de lui faire marquer un but. S'il ne s'agissait pas d'un joueur appelé Cristiano Ronaldo, dans n'importe quelle autre circonstance, ce joueur aurait été retiré du terrain. Pas nécessairement parce qu'il n'est pas bon, mais les attaquants sont là pour servir un objectif. Et évidemment, le but ultime est de marquer des buts, ou au moins d'être dangereux".

Il ajoute : "Parfois, il arrive aussi que vous ayez besoin de mélanger les choses, et vous avez un autre arsenal sur le banc que vous faites entrer. Il peut s'agir d'un match identique ou d'un autre type de joueur sur le banc. Dans le cas présent, cela n'a pas été fait. Je ne sais pas si c'était par peur, par respect ou par une combinaison de tout cela.

"Ce qui s'est passé dans ce tournoi, c'est un match de charité organisé pour Ronaldo et ce n'est même pas juste. C'est une situation que Roberto Martinez a créée, que Cristiano Ronaldo a acceptée et qu'il n'a rien fait pour changer. En fin de compte, cela a nui au Portugal.

Ronaldo retournera en Arabie saoudite pour préparer la saison 2024-25 avec Nassr, alors que les questions sur son avenir avec l'équipe nationale portugaise font rage. Il n'a toujours pas remporté de trophée majeur avec Al-Nassr, qui a été battu au titre de la Saudi Pro League par Al-Hilal la saison dernière.