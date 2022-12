Drogba prend la défense de Lukaku après ses ratés face à la Croatie

La Belgique a été éliminée dès la phase de poules du Mondial après son nul face à la Croatie, malgré de nombreuses occasions pour Lukaku.

1,98 expected goal à lui tout seul en moins d'une demi-heure. Entré en jeu pour tenter de faire gagner une Belgique dans l'obligation de s'imposer face à la Croatie, Romelu Lukaku n'est pas parvenu à marquer.

L'attaquant de l'Inter a pourtant eu trois très grosses situations, entre sa frappe sur le poteau, une tête au-dessus et bien sûr ce contrôle raté à un mètre du but à quelques minutes du terme.

Après le coup de sifflet final, de nombreux supporters des Diables Rouges ont pointé du doigt la prestation loupée de l'ancien joueur de Chelsea, Manchester United ou Everton.

Un coupable qui n'est pas forcément le bon selon Didier Drogba, qui a pour sa part pris la défense de l'attaquant auprès de la RTBF : "C’est vrai qu’il a raté quelques occasions en fin de match, mais je vois ça différemment. C’est le seul à s’être créé autant d’opportunités en trois rencontres", a-t-il souligné alors que l'attaque de la Belgique s'est en effet montrée très empruntée pendant tout le tournoi.

"Il ne faut pas oublier que c’est un joueur qui n’a pas joué depuis deux ou trois mois et qui est en difficulté depuis un peu plus d’un an. Avec le nombre d’occasions qu’il s’est procurées après son entrée en jeu, cela prouve surtout que la Belgique avec un Lukaku fit, ce n’est pas la même équipe."