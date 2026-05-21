Pour Valentijn Driessen, le sacre d’Arsenal en Premier League cette semaine n’a que peu de valeur. Le responsable de la rubrique football du journal De Telegraaf critique ouvertement le style de jeu des Gunners dirigés par Mikel Arteta.

Selon lui, les Gunners ont été couronnés sans même avoir à forcer leur talent, Manchester City ayant laissé échapper des points à Bournemouth (1-1), mettant ainsi le leader londonien hors de portée.

« C’est horrible ! Tu as vu comment ils ont joué cette année ? », lance Driessen, porté par un jugement sans appel sur Arsenal, qui célèbre son premier titre national depuis 2004. « Ils n’ont joué que sur des corners, des coups francs et des remises en jeu. »

Il s’attarde ensuite sur le tacle appuyé de Kai Havertz, sanctionné d’un simple carton jaune lundi contre Burnley (1-0) : « C’était un carton rouge évident. Là, on ne parle plus de football, juste de bagarre. Arsenal a été épargné par l’arbitrage. »

René van der Gijp se montre beaucoup plus indulgent. « Pendant trois mois, ils se sont dit : “Ce n’est quand même pas vrai ?” Ils étaient complètement déstabilisés. Ensuite, ils se font écraser par Manchester City. Alors on se dit : “J’espère que ce n’est pas vrai.” Ils n’étaient plus eux-mêmes lors des six ou sept derniers matchs. »

Il souligne toutefois que Manchester City, Manchester United, Liverpool et Chelsea disposent de budgets bien plus importants. « Cela rend la performance d’autant plus remarquable, bien sûr. »

Johan Derksen salue lui aussi le quatorzième titre de champion d’Angleterre de l’histoire des Gunners : « Quand on termine premier en Angleterre, c’est qu’on a vraiment quelque chose dans le ventre. On ne devient pas champion comme ça. »