Draxler blessé au tendon d’Achille

L’ailier du PSG, Julian Draxler, vient de contracter une blessure au tendon d’Achille d’après ce qu’a révélé son sélectionneur.

L’ affronte la mardi pour le compte de la Ligue des Nations. Un match que Julian Draxler pourrait ne pas disputer. Le milieu offensif du PSG est en délicatesse avec un tendon d’Achille.

C’est Joachim Low, le patron de la Mannschaft, qui a fait part de la mauvaise nouvelle, ce lundi en conférence de presse : « On a des petits points d'interrogation. Julian Draxler a des problèmes au tendon d'Achille, Marcel Halstenberg est contrarié par ses adducteurs, et Lukas Klostermann a des problèmes de genou. »

Un problème de plus pour Tuchel

Si Draxler manque le match contre La Nati, la direction du PSG peut aussi s’inquiéter en ce qui concerne sa présence face à Nîmes vendredi prochain. Thomas Tuchel, le coach de l’équipe, risque d’être contrarié, lui qui doit déjà composer avec l’arrivée tardive de la majorité de ses internationaux.

Draxler était sur une très bonne dynamique en ce début de saison. Il avait été décisif à trois reprises en cinq matches avec les champions de . Et avec la sélection, il a réussi une belle prestation comme capitaine face à la (un but marqué), avant d’enchainer face à l’ quelques jours plus tard.