Drame pour Volendam : défaite et Van Oevelen évacué sur civière

Le FC Volendam a manqué d’efficacité dans la course au maintien. Battu 0-2 à domicile par le SC Heerenveen, il pointe à la 16e place, synonyme de barrages.

Après les succès de Telstar et d’Excelsior, les joueurs de Volendam étaient pourtant contraints de réagir. Il n’aura fallu que huit minutes à Heerenveen pour ouvrir le score : Ringo Meerveld a traversé la défense, avant de servir Vasilios Zagaritis, puis Luca Oyen, qui concluait de la tête (0-1).

Sur un coup franc de Kayne van Oevelen, Henk Veerman se présente seul face à Bernt Klaverboer, mais Sam Kersten intervient avec un tacle glissé et limite le danger ; les Frisons écopent seulement d’un avertissement.

L’équipe de Robin Veldman combinait avec aisance et cherchait à percer le bloc local par les ailes, sans toutefois créer de réels dangers sur ses centres, ce qui permettait à Volendam de tenir bon.

Peu après la reprise, la défense locale a laissé Meerveld s’infiltrer : sa passe en retrait a contraint Van Oevelen à une parade. Quelques instants plus tard, le gardien, touché à la cheville après un choc avec Kersten, a dû céder sa place sur civière.

Au fil des minutes, la rencontre se dégradait et les deux équipes devaient s’employer pour espérer l’emporter. Les locaux se ruaient alors vers l’avant : Bilal Ould-Chikh trouvait le moyen de cadrer, mais Klaverboer repoussait le danger. Dans un ultime baroud, Robert Muhren était à deux doigts de réduire le score.

Volendam jette toutes ses forces dans la bataille et projette ses joueurs vers l’avant. Heerenveen, de plus en plus acculé, résiste tant bien que mal. Mais c’est Dylan Vente, surgi de nulle part, qui tue le match d’une frappe puissante, doublant la marque et offrant à Heerenveen un succès 2-0 à emporter en Frise. Grâce à ce succès, les Frisons sont assurés de participer aux barrages.