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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Dragi félicite les Pharaons : « C'est la place que mérite l'Égypte »

Australie vs Égypte
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É.-U.

Le commentateur sportif algérien Hafiz Draji, figure emblématique de la chaîne « beIN Sports », a félicité la sélection égyptienne pour sa qualification historique aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, saluant une « nouvelle page dans l'histoire du football égyptien et mondial ».

Sur son compte officiel Facebook, Draji a écrit : « Les Égyptiens l’ont fait et ont écrit une nouvelle page à juste titre… 120 millions de félicitations à l’Égypte et à son grand peuple », soulignant que cet exploit était « le fruit de la foi, du travail et d’un esprit combatif qui ne connaît pas l’impossible ».

Le commentateur algérien a ajouté : « C’est la place que mérite l’Égypte, et c’est la place naturelle du football égyptien parmi les plus grands du monde », soulignant que les Pharaons ont toute légitimité à rivaliser au plus haut niveau.

Il a salué « la détermination et la ténacité » des Pharaons, rappelant que « les rêves deviennent réalité lorsque l’on y croit », avant de conclure : « Mille félicitations à l’Égypte… et en avant dans l’aventure de la Coupe du monde ! »

Ses félicitations ont suscité un large écho sur les réseaux sociaux, où les internautes les ont saluées comme « un exemple de l’esprit sportif arabe ».

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