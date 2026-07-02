Douze ans plus tard, l’Espagne égale le record de l’Allemagne

L'équipe d'Espagne s'est facilement qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en s'imposant 3-0 face à l'Autriche.

Les « Matadors » ont dicté le rythme de la rencontre et n’ont jamais laissé l’Autriche inquiéter le gardien Unai Simón.

Selon le site de statistiques Opta, la Roja n’a concédé aucune tentative cadrée à son adversaire durant l’intégralité de la rencontre.

Elle précise : « L’Espagne est ainsi devenue la première équipe à réaliser cet exploit lors d’un match à élimination directe de la Coupe du monde, depuis que l’Allemagne l’avait fait en finale de l’édition 2014 face à l’Argentine, sans concéder le moindre tir cadré. »

Rappelons que la Mannschaft avait ensuite été sacrée championne du monde 2014 après sa victoire 1-0 en prolongation face à l’Argentine.