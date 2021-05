Douglas Costa proche de signer à Gremio

L'international brésilien est en passe d'effectuer son retour dans son club formateur après un prêt au Bayern.

Le club brésilien Gremio se rapproche d'un accord pour signer le milieu offensif Douglas Costa de la Juventus, Goal est en mesure de confirmer.

Un accord devrait être conclu dans les deux à trois prochains jours qui verra le contrat de Costa avec la Juventus résilié un an plus tôt, le libérant en vue d'un retour dans son pays.

Le joueur de 30 ans est tombé en disgrâce à la Juventus et a connu une période de prêt infructueuse au Bayern Munich cette saison. Le club allemand annonçant déjà son intention de ne pas chercher un renouvellement de prêt ou un transfert permanent.

Une fois que les différentes parties se metteront d'accord, cela signifiera que Costa connaitra un come-back plein d'émotions vu qu'il retrouvera l'équipe qu'il a rejointe à l'âge de 11 ans.

Retour au bercail pour Douglas Costa

Il est ensuite passé chez les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk à l'âge de 20 ans en janvier 2010, remportant 11 trophées en cinq ans, avant un transfert retentissant au Bayern Munich. Deux ans et deux titres de Bundesliga plus tard, il a été prêté à la Juve en 2017, s'offrant ensuite un transfert permanent de quatre ans l'été suivant.

Après un début brillant, le sort de Costa à Turin a été éclipsé par un incident avec Federico Di Francesco de Sassuolo en janvier 2018 qui l'a vu se faire bannir pendant quatre matchs pour crachat. À partir de là, son rendement a progressivement baissé, entraînant son retour au Bayern en prêt cette saison. Cependant, des blessures et une concurrence accrue de la part de Kingsley Coman, Serge Gnabry et Leroy Sane ont limité son temps de jeu et le Bayern a choisi de ne pas le garder en Bavière.

Avec des opportunités à la Juve également limitées malgré le fait qu'il lui reste un an sur son contrat, un retour dans son club d'enfance semble convenir à toutes les parties.